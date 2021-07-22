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限聚令社交距離措施延長兩周 引入「活動場所」作新表列處所

2021-07-22 列印
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　　政府刊憲，基本上維持大部份現行的四人限聚令等社交距離措施，並引入「活動場所」作為新一類表列處所，更清晰地列明適用於個別活動的限制及規定；有關指示將由今日凌晨零時起生效，為期十四天，直至下月四日。政府亦宣佈由下周五起，郵輪公司可復辦「公海遊」。

　　其中會議、論壇、研討會、展覽、典禮及慶祝活動等，以及在法例修訂前，屬豁免羣組聚集的婚禮及若干商務會議，如三分之二參與人士，已接種第一劑新冠疫苗，人數上限為活動場所通常容納量的百分之一百，否則人數上限為活動場所通常容納量的五成。每組來賓或參加者，不得超過四人或同住一戶的人數，以較多者為準；拍攝團體照時參加者必須佩戴口罩。



　　但將舉行的香港動漫電玩節主辦單位表示，政府將展覽會場的社交距離措施，人數上限由原本場地容量七成半，收緊至只有一半，大會將在展覽時段盡量平均分佈人流。

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