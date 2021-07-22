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南京宣佈升級防護標準 南韓疫情嚴峻再增1700人確診

2021-07-22 列印
　　內地前日兩宗新冠病毒本地確診個案，均來自雲南。江蘇南京祿口國際機場有十七名工作人員，在定期病毒檢測結果呈陽性，涉及地勤、清潔等職員，目前九人覆檢後確診。南京市宣佈，祿口機場各部門要升級防護標準，在核酸檢測結果出來前，所有員工要穿隔離服上班。由昨日起，南京市全市常住人口及抵境人士，須全員接受核酸檢測。

　　另外，南韓前日再多一千七百多人確診，較前一天大增逾五百宗，創下當地自去年一月底出現首宗個案以來新高，累積增至十八萬二千多人染疫。



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