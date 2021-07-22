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旅社員工僅逾1.3萬 較疫前大減5000人

2021-07-22 列印
　　旅遊業受疫情重創，香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，本月初統計本港旅遊社員工人數逾一點三萬人，比兩年前減少超過五千多人，形容旅遊業在艱難環境下「努力求存」，冀政府亦不要放棄業界。

　　她指根據今年五月的調查，訪問一千四百人，逾四成受訪者表示會在防疫限制取消三個月內外遊，反映香港人旅遊需求殷切，香港國際旅遊展本月二十九日在會展揭幕，協助業界了解旅客興趣。



　　另外，特首林鄭月娥昨在禮賓府與國家文化和旅遊部副部長張旭會面，她指已推出多項支援措施協助旅遊業界，期望未來在疫情受控下，重新推動內地與香港的跨境旅遊。

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