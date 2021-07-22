拉丁舞導師抽脂亡 中心董事：病人三秒內會醒

文憑試放榜，又是學生規劃學業和事業的好機會。有傳媒形容考試成績公佈，有人歡喜有人憂，其實這是十分過時的看法，現今教育體制成熟，向不同能力、興趣和志願的學生，提供多元化的學習和培訓，條條大路通羅馬，早已不是夢想。尤其在高新科技發展蓬勃的今天，一味爭入傳統大學，未必能與未來勞動市場接軌，反而專業技能培訓、職訓等，既有清晰的職業生涯路向，亦可以通過持續進修，考取專業技能認證。 有教育專家建議應屆文憑試考生，切勿為「為讀而讀」，意指不應為求踏入傳統資助大學的門檻，而不理個人的興趣。其實，大學不少學士課程，只屬基本，需要再攻讀，才達至更高的學術認證。對於自問興趣不大的同學，其實在取得...

2021-07-22