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拉丁舞導師抽脂亡 中心董事：病人三秒內會醒

2021-07-22 列印
　　香港著名拉丁舞老師李嘉瑩一四年在「重生植髮中心」接受抽脂療程時昏迷後不治，涉案女西醫關孝孜被控一項誤殺罪，案件昨日院續審。中心董事指手術完成後，麻醉機一關上，病人會於三秒內醒來，並告知病人手術已完成，而病人亦一般會回應「好呀」。

　　中心董事周紹文供稱，被告懂得動手術，而中心手術室符合規格。案發當日至少有六名治療師在中心工作，惟周當日因扭傷腳，所以曾離開中心看醫生。周續指，當日死者手術由四名助理協助，比一般只有兩個為多，她解釋死者較重，兩名助理並不足以協助死者穿上壓力衣。她又推算約在中心一百名病人中，約四十名進行抽脂手術，均由被告主理，從未收到有病人投訴被告。



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