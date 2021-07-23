警方國安處針對兒童繪本，以涉嫌干犯《刑事罪行條例》「煽動意圖」罪，拘捕言語治療師總工會五名骨幹成員，指會方製作的「羊村」系列故事書，美化反修例事件、英雄化十二港人案被捕者，並合理化去年的醫護罷工，涉荼毒兒童，激發憎恨政府情緒。於前年十一月成立的言語治療師總工會，製作多本「羊村」系列繪本，於去年六月出版的《羊村守衞者》，以反修例事件為時序，提到狼「濫捕成癮」，常「粗暴對待示威者」。去年九月出版的《羊村十二勇士》，以十二港人案為背景，書中羊的姓名及年齡，與十二名被捕人相同，故事講述十二隻羊遭大灰狼迫害，坐船離開羊村，最終被捕，故事結尾反問讀者如果你是羊，會否盡力拯救這十二位「勇士」。今年三月出版的《羊村清道夫》，以疫情為背景，提到住在別處的灰狼進入羊村，隨地吐痰，亂拋垃圾，令羊村堆滿垃圾，導致羊舉行罷工，要求「封關」。國安處拘捕工會兩男三女骨幹成員，包括正、副主席、秘書及司庫等，其中兩人是駐校語言治療師，各人涉於去年年中至今年，串謀發佈、分發、展示或複製煽動刊物，違反《刑事罪行條例》的「煽動意圖」罪。昨早約十時，國安處到馬頭圍道紅磡商業中心的工會辦事處搜證，並分別搜查五人住所，檢獲五百五十本兒童刊物、電腦，以及大量傳單等，並凍結工會約十六萬元資產。警方不排除會有更多人被捕。李桂華指繪本圖美化反修例國安處高級警司李桂華解釋，《羊村守衞者》試圖美化反修例事件；《羊村十二勇士》將「十二港人」英雄化，但其中有人涉及在港干犯嚴重罪行，包括製造炸彈等；《羊村清道夫》則合理化去年的醫護罷工。他指，今年初教育局副局長蔡若蓮已立法會上指出，《羊村守護者》及《羊村十二勇士》都不適合作為教材書，呼籲學校及家長留意。李說，上月二十日工會在書局舉辦《羊村守衞者》的親子讀書會，誘導十多名家長帶同幼稚園兒童討論及閱讀。工會又計劃在本周日舉辦第二場親子讀書會，批評他們宣傳歪理，激發仇恨。李批評，被捕五人利用語言治療師的專業身份，荼毒兒童，美化暴力，灌輸偏頗、反政府的主張，煽動心智未成熟的兒童，憎恨特區政府及司法系統，日後可能讓他們成為反社會、有暴力傾向的人，行為令人髮指。根據《刑事罪行條例》第十條「煽動意圖」罪，第一次定罪可處罰款五千元及監禁兩年；其後定罪，可處監禁三年。