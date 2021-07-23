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涉案繪本網上版仍可瀏覽

2021-07-23 列印
　　涉案三本兒童繪本，包括《羊村守護者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》，相關的網上版，昨日仍然可在言語治療師總工會的網頁上任人瀏覽。同時，實體繪本亦在全港多區派發。工會的網頁亦詳細列出具體派發地點，包括書店、日式食肆、茶館、眼鏡舖、甜品店等，反映有人有計劃廣泛派發繪本。

  在深水埗一個派發點，店內仍然擺放數本繪本。該店的職員表示，數月前言語治療師總工會曾經在店舖內舉辦活動，其後留下繪本，現時仍可以領取。



  另一個派發點，店員則指，有關繪本早前已經派發完畢。此外，亦有派發點的店舖職員指，不清楚繪本的派發情況。

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