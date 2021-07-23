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中五生藏伸縮棍罪成判更生

2021-07-23 列印
　　前年十二月八日，民陣申辦「國際人權日」遊行，十八歲中五男學生當日被警方搜出一支伸縮棍，早前被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，昨天在沙田裁判法院（見圖）被判入更生中心。裁判官指出，被告過去夢想成為消防員，因涉案而夢碎，現時十分後悔，因此接納辯方求情作出有關判決。

　　裁判官崔美霞指出，被告當日攜帶頭盔及防毒面具，更被搜出長六十五至六十六厘米的鋼製伸縮棍，重達六百八十二克，明顯帶有目的性，能對他人造成嚴重傷害，故法庭會考慮阻嚇式刑罰。



　　崔官引述辯方求情時指，被告無刑事紀錄，夢想成為消防員，因涉案而夢碎，亦明白一時對法律不清晰不是犯法的理由；考慮他的體能不適合進入勞教中心，辯方希望判入更生中心，終獲法庭接納。

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