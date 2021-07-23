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東奧增12染疫 包括兩運動員

2021-07-23 列印
　　日本東京都疫情持續擴大，過去一日新增一千九百七十九宗確診。奧運相關個案單日增加十二宗，疫情在選手村內蔓延，兩名住在選手村的運動員染疫，包括捷克男子乒乓球手希魯切克，他是第三名在選手村中確診的捷克運動員。至今奧運相關人員共有八十七人確診。

　　同時，相繼有海外運動員染疫棄賽。歐錦賽四百米混合泳冠軍、俄羅斯十八歲泳手博羅金在海參崴的訓練場地確診，宣佈退賽。



  定向飛靶射擊項目世界冠軍、英國射擊隊隊員希爾飛往東京參加資格賽前，亦因確診而無緣參賽。

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