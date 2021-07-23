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管理月費八千 住戶要求加強保安

2021-07-23 列印
　　柏傲山位於天后廟道，設有游泳池、溫泉式風呂室及茶藝室等多個娛樂設施。屋苑共有五座住宅（包括一、二、三、五和六座）。進入屋苑，須先經基座大堂，該處有保安員看守，然後才可進入上面的大平台，住客須持電子卡，拍卡後進入所屬的座數，由於平台鄰近山坡，有鐵絲網防止陌生人從怡景道闖入。

　　有不願透露名字的柏傲山業主向本報表示，他居住於柏傲山一個一千二百呎，屬一梯一伙，每月管理費達八千元。對於屋苑竟發生這次連環單位爆竊案，他不明為何賊人可以避過保安系統，進入屋苑範圍，他打算向保安公司查詢，要求加強保安。



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