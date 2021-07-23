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美股中段跌31點

2021-07-23 列印
　　美國周四股市中段下跌，杜指報三四七六六點，跌三十一點；納指則報一四六五八點，升二十七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十二點八港元，跌零點五港元；騰訊則見五百三十九點○八港元，跌四點一二港元。



　　紐約期金報每盎司一千八零五點九美元，升二點五美元；紐約期油則報每桶七十點八一美元，升零點五一美元。

　　美國上周首次申領失業救濟人數達四十一萬九千人，按周增加五萬一千人，創近兩個月來新高。
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