怪賊「光顧」地產公司 300出租單位門匙被盜

葵涌有地產公司前日遭兩名賊人撬門爆竊，約三百個出租單位的後備鎖匙被盜，賊人有機會持匙「光明正大」進入單位。警方呼籲，受影響住戶應加強保安，以免讓賊人有機可乘。警方於前日中午接到朝中地產負責人報案，指其青山公路葵涌段的辦公室有被搜掠痕跡，懷疑被爆竊。經警方調查，初步得悉兩名賊人撬後門進入單位，並盜去三千五百元現金、三本銀行存摺及約三百個出租單位的後備鎖匙，當中被偷走的鎖匙標記單位地址，主要為光輝圍、和宜合道及青山公路葵涌段的唐樓和洋樓。葵青警區刑事部總督察（調查）周健鴻昨指出，警方已即時通知受影響業主有關事件的情況，又強調署方已作出針對性部署，當中包括調派機動部隊在附近加強巡邏、與大廈保安及業主立案法團聯絡，在大廈當眼處張貼告示，提醒業主及租戶有關情況。警方呼籲，任何市民透過朝中地產租用或放租單位，宜積極考慮更換門鎖，並加強保安措施，以免讓賊人乘虛而入。有關案件列「爆竊」，暫未有人被捕，警方仍在調查。