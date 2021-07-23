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李家超：正籌備23條立法

2021-07-23 列印
李家超：正籌備23條立法
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　　政務司司長李家超接受鳳凰衛視專訪時表示，香港本土恐怖主義已敲響警號，要提防黑暴活動走向地下的跡象。他透露，《基本法》二十三條立法的籌備工作正在進行中，形容最重要是立法內容須足以處理最極端的情況。他自六月二十五日接任政務司司長，月初獲委任為選舉資格審查委員會主席。他指雙重任命讓他深感責任重大，其中確保未來三場選舉順利進行，是其重要任務之一，會謹慎辨別「真誠愛國者」、「偽裝愛國者」及「忽然愛國者」；有關安排區議員宣誓的工作在短期內有消息，會適時公佈。



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