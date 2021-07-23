李家超：正籌備23條立法

本月十五日發生的珠海石景山隧道工程滲透事故，經多日拯救，救援人員最終昨午十二時尋回最後一名失蹤工人的遺體，連同早前已尋回遺體的其餘十三名工人，意味全部十四名被困工人已確認全部罹難。 內媒早前報道，十四名被困人員中，有十二名開挖工人來自湖南。其中一位被困人員家屬受訪時稱，被困的十四人中大部份是湖南常德人，來自同一鄉鎮，還有幾人是同一個村子裏的鄰里，平時就在一起做事，家屬之間大多也互相認識，還有三個工人是親兄弟。 珠海石景山隧道滲透事故現場救援指揮部，向不幸遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示深切慰問。接下來，救援指揮部將繼續做好家屬安撫等善後工作，全力協助省事故調查組開展調查...

2021-07-23