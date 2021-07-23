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外交部斥美國務院 粗暴干預港務

2021-07-23 列印
　　美國國務院日前發表投資環境報告，指香港實施《香港國安法》後，外資投資的不確定性增加。外交部駐港公署昨日回應批評報告大放厥詞，粗暴干預香港事務、干涉中國內政，對此強烈不滿及堅決反對。

　　發言人認為，《香港國安法》令特區秩序恢復正常，改善施政環境，香港市場和環境更加穩定，香港國際金融、貿易、航運中心地位十分穩固，認為這一年來，香港的新股集資額、銀行體系總存款額等重要經濟指標，均大幅增長，說明美方的謊言不攻自破。



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