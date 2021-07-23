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內地不接受世衛第二階段溯源研究

2021-07-23 列印
　　國務院新聞辦公室昨早介紹新冠病毒溯源情況，就世衛的第二階段溯源計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」的假設作為研究重點之一，國家衞健委表明不接受。

　　國家衞健委副主任曾益新表示，今年三月三十日世衛發表新冠病毒溯源研究的中國部份報告，是一份經得起科學檢驗的報告。聯合專家組推斷，新冠病毒「比較可能到非常可能」通過中間宿主引入；亦可能是通過冷鏈傳入；強調「極不可能」由實驗室引入。他強調，中國政府一貫支持科學地開展病毒溯源，但是反對將溯源工作政治化。



        另外，內地前天新增十二宗本地確診個案，當中十一宗來自江蘇，一宗來自雲南。

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