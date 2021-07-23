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劉宇隆：打第三針疫苗言之尚早

2021-07-23 列印
■劉宇隆澄清，科興雖所產生抗體較少，但與復必泰一樣，能免死亡及重症。資料圖片
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　　衞生防護中心轄下科學委員會討論港人是否需要接種第三劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，數據反映打針後抗體會隨時間下跌，惟首六至八個月抗體仍足夠，現在決定接種第三針疫苗，言之尚早。他反問，不少市民連第一針及第二針都未打，為何還要提供第三針，質疑是否合理。

　　劉宇隆指出，市民需否補充接種第三劑疫苗，視乎三種情況，包括科學數據、市民的疫苗接種率，以及觀乎全球仍有不少貧窮國家的民眾連第一針仍未接種，香港市民要接種第三針是否合適。他認為，應等候多兩至三個月，待全球有更多數據提供。



　　劉宇隆澄清，目前兩種疫苗中，科興雖所產生的抗體較少，但現實世界情況反映與復必泰一樣，能免死亡及重症，因產生的T細胞反應是不相伯仲，即使感染，亦能很快觸動T細胞，長者如果擔心身體對復必泰反應強烈，可以選擇科興。

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