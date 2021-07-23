賀一誠：衞健委不允澳門通關措施太放鬆

澳門特首賀一誠昨日談到通關時表示，粵澳已回復持七天核酸有效期的通關抗疫要求，但南京出現疫情，國家衞健委暫時不允許澳門的通關措施太放鬆，而澳門周邊地區疫情仍不穩定，需要小心。他強調仍需待中央公佈，希望最遲八月可以發佈。他指澳門整體形勢變化向好發展，國家希望澳門能穩定發展適度多元，是次疫情反映單一的產業導致赤字預算，令多方面受衝擊，澳門需做好經濟適度多元的發展。另外，對於澳門立法會選舉有多名參選人被取消資格，賀一誠表示尊重選管會的決定，強調憲法明確中國共產黨執政黨的地位，作為中國人必須要遵守憲法，形勢不斷變化，澳門一定要落實。