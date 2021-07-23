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元朗單車賊強搶女人手袋

2021-07-23 列印
　　元朗有單車賊搶手袋。警方昨日凌晨近五時接獲一名男子報案，指其女友人在元朗教育路一號對開，遭一名騎單車男子搶走內有三萬元現金的手袋，及一部約值一千五百元的手提電話。

　　警方接報後趕至，發現女事主沒有受傷，她隨後登上警車在附近一帶兜截匪蹤，惜最後沒有發現。警員經初步調查後，把案件列「盜竊」，交元朗警區刑事調查隊跟進，正追緝匪徒歸案。據悉，女事主姓黃，五十一歲，她行經上址時被一名騎單車男子搶手袋。據指，事發時疑犯穿白色短袖上衣及騎單車，暫未有人被捕。

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