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警「同心同行」展覽冀放下分歧

2021-07-23 列印
警「同心同行」展覽冀放下分歧
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　　警隊專題展覽「同心同行」昨日起至七月二十五日，一連四日在香港文化中心大堂舉行。警務處處長蕭澤頤昨在開幕典禮上表示，是次展覽是希望社會能夠放下分歧，不再被失實訊息影響，他強調警隊的初心從未改變，會以「忠誠勇毅」的精神，致力保障市民的生命安全，維護法紀。



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