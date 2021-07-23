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司徒澤民離西九管理局 向玉璽署任首席工程總監

2021-07-23 列印
■司徒澤民離任西九文化區首席工程總監。
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　　西九文化區管理局昨宣佈，首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe）昨日起離任，未有交代原因。管理局指將會進行公開招聘，物色繼任人選，其間向玉璽會署任職位，直至繼任人選履新。

　　五月曾有報道指司徒澤民辦公室曾有執法人員到訪，他隨後與執法人員一同離開。直至翌日，司徒曾一度返回辦公室，隨後再沒有上班。西九文化區管理局當時表示，司徒澤民因私人原因正在休假。根據西九文化區管理局網頁資料，他於二○一二年三月加入管理局。



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