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四成劏房戶室溫30°C以上

2021-07-23 列印
四成劏房戶室溫30°C以上
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　　酷熱天氣令劏房戶苦不堪言，關注基層住戶聯席調查發現，逾四成受訪的劏房戶住所溫度達攝氏三十度及以上，其中有受訪者指因屋內悶熱，每日下午至晚間均會待在有冷氣的商場。

　　關注基層住戶聯席在七月三日至十五日收回一百五十六份有效問卷，發現即使八成有窗住戶中，近四成住戶僅得一扇窗，上門量度一百零三個劏房戶的住所溫度，逾四成房戶室內溫度達三十度及以上。調查顯示九成住戶水電費在炎熱天氣下開支增加，逾半受訪者指增加超過四百元以上。



　　聯席希望政府除了增加公屋興建量，提供能源津貼，亦希望政府盡快訂立「基本住屋標準」，確保劏房戶居住環境，包括規定最低人均居住面積、限定基本設施如獨立廁所、窗戶等。

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