﻿播電子遊戲音樂 205代表團興奮進場 東奧開幕禮盡顯東瀛風

因新冠疫情延期一年的東京奧運，昨晚七時在新國立競技場閉門舉行開幕禮，歷時近四小時。開幕禮主題為「情同與共」，象徵過去一年全球在疫情下付出的努力，亦為未來點燃希望。開幕表演盡展日本文化，代表團入場儀式運用了日本電子遊戲主題的背景音樂，各國代表團都顯得興奮，香港以第一百七十位進場；中國則以第一百一十位進場。鑑於日本疫情反覆，東京本月初宣佈第四次「緊急事態宣言」，今次東奧開幕禮亦要閉門舉行。而在昨午前，日本當局已加強新國立競技場一帶的管制措施。航空自衞隊的特技飛行隊「藍色衝擊波」，則率先在下午飛至國立競技場上空，用藍、黃、黑、綠、紅五色彩煙，劃出奧運五環標誌，為開幕禮「預熱」。開幕禮昨晚七時開始，序幕以動畫展現「種子發芽」，其後播放實景短片，介紹疫情下運動員奮力拼搏的過程，隨著主場館綻放煙花，開幕表演正式開始。期間有舞者手持紅繩起舞，象徵將人體器官聯繫在一起的血液，寓意全球在困難前團結一致，共渡難關。其後，國際奧委會主席巴赫與日皇德仁一起進場。六名日本運動員及工作人員，則在前線醫護、殘障人士等帶領下，手持日本國旗進場。以舞蹈紀念疫亡民眾日本舞蹈家森山未來透過舞蹈，紀念所有被疫情奪走生命的人，其後全場起立默哀。一群舞蹈員身穿日本江戶時代民族服，緊接着出場，配合敲擊樂及舞蹈，逐步拼出木造的奧運五環，將一九六四年與今年兩屆東奧連結在一起。表演完結後，二百零五個國家及地區代表團陸續進場。希臘作為奧運發源地，其代表團率先進場；其次是難民奧運代表隊。之後，大會按照日語「五十音」，安排餘下代表隊的進場次序，香港代表隊排在第一百七十位，持旗手是男子劍擊代表張家朗及混雙羽毛球代表謝影雪，而游泳隊的何詩蓓、何甄陶、黃筠陶、何南慧、楊珍美，男子花劍隊的蔡俊彥、張小倫等十三名運動員，以及六名工作人員亦陸續登場，其他項目代表則因備賽而缺席。中國代表團排在第一百一十位進場，持旗手是女排運動員朱婷及跆拳道運動員趙帥。東道主日本則壓軸登場，旗手是男籃星將八村壘，以及女子摔跤選手須崎優衣。入場期間，背景全用在全球受歡迎的日本電子遊戲主題音樂；帶領代表團進場的禮儀大使，其手持的國家名牌亦融入漫畫元素。奧運聖火今年三月開始傳送，歷經一百二十一日，昨早抵達東京。最後一棒的火炬手是二十三歲的網球手大坂直美，負責燃點主場館內的聖火台。疫情下，日本當局只允許約九百五十人進場觀禮，包括日本首相菅義偉、美國第一夫人吉爾、法國總統馬克龍等各國政要。相關報道刊P2、P4及P24體育版本報記者