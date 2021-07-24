港美人魚今亮相女劍神江￼出戰

焦點劍手江旻憓首戰今早十時二十五分，直接出戰三十二強面對秘魯劍手卡達朗。若順利晉級，江旻憓將在十六強遇上烏克蘭好手科維施嘉對波蘭劍客米亞施嘉的勝方，八強則可能惡鬥頭號種子、南韓名將崔仁晶，她是一二年倫敦奧運女子重劍團體賽銀牌得主。只要成功突圍，這位香港劍手便能晉身爭逐獎牌行列。香港劍擊隊總教練鄭兆康寄望甚殷，指江旻憓鍛煉的絕招保證精采，三十二強之戰是重要試金石。
至於另外兩名隊友佘繕妡和連翊希，今早八時率先在首圈亮相，當中世界排名八十二位的佘繕妡鬥以獨立身份出賽的俄羅斯選手穆爾塔扎耶娃；排九十位的連翊希將面對新加坡的可麗雅。若兩人順利晉級三十二強，則會分別硬撼崔仁晶，以及世界一姐、羅馬尼亞猛將普比絲古。
東奧游泳賽事將在東京水上運動中心上演，今晚舉行的女子四乘一百米自由泳接力初賽，雖然何詩蓓將缺席，但港隊四將歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅及何南慧在第一組出擊，對手有美國、法國及英國等。由於波蘭泳隊報名出錯而缺席，此項目只得十五隊參賽，爭奪前八的決賽席位。現時的女子四乘一百米自由泳接力香港紀錄為三分三十九秒九四，此紀錄是由何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅和施幸余在一四南韓仁川亞運所創，有望今日打破。
石偉雄二時半出戰預賽
此外，兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄，亦在今午二時半起亮相預賽，爭取殺入只得八個席位的決賽。有外國傳媒日前觀看他的訓練後，大讚其兩套「李世光跳」有力爭金。
特派記者梁柏琛東京直擊