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女子單人雙槳洪詠甄今戰復活賽

2021-07-24 列印
女子單人雙槳洪詠甄今戰復活賽
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　　東奧昨日開幕，首位港隊代表登場是賽艇代表洪詠甄，出戰女子單人雙槳賽項，以八分十七秒七十九完成賽事排名小組第四，將會轉戰今日復活賽。洪對未能晉身頭三名有點失望，強調復活賽會盡量以平常心完成，期望更好成績。

　　東京奧運賽艇項目在海之森水上競技場舉行，二十二歲港將洪詠甄出戰女子單人雙槳賽項划二千米，對手有俄羅斯帕卡臣、中國江燕、波多黎加阿拉納及摩洛哥選手法蘭卡。首一千米，洪仍然保住第三，到最後五百米被阿拉納趕上，洪詠甄八分十七秒七十九排第四。小組首三名可以直接晉級半準決賽，洪詠甄將會轉戰今日復活賽。她賽後指中途見到與對手平排，心急希望超越對方卻打亂自己的節奏，期望復活賽有更好成績。



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