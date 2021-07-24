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哈薩克女旗手仙氣逼人

2021-07-24 列印
哈薩克女旗手仙氣逼人
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　　東京奧運開幕禮中，哈薩克代表團女旗手、田徑選手裏帕高娃，被不少網民大讚仙氣十足，全場矚目。里帕高娃在哈薩克出生，擁有俄羅斯血統，身材高挑，一頭金髮，穿著一襲白色長裙出場，不少網民形容她是女神。里帕高娃今年三十六歲，身高一米八三，主項是三級跳及跳遠，過去戰績彪炳，一二年倫敦奧運贏得三級跳金牌，○八年北京奧運奪得銀牌，上屆里約奧運亦在三級跳贏得銅牌。



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