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西九舉行「香港隊加油」大會

2021-07-24 列印
■西九藝術公園昨舉行「香港隊加油」開幕典禮暨奧運同樂日，林鄭月娥及霍啟剛等出席開幕儀式。
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　　香港奧林匹克之友昨日在西九藝術公園，舉行「香港隊加油」開幕典禮暨奧運同樂日，並現場直播東京奧運開幕禮，吸引不少市民參與。

　　港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，政府購買奧運播映權，對推動運動及體育事半功倍，有長遠好處。特首林鄭月娥指今屆奧運因疫情相隔五年才進行，運動員面對更多困難，但香港仍有四十六位運動員出戰，是有史以來最好成績，值得鼓舞。「香港隊加油」活動設有運動攤位遊戲、攀石牆以及舞台表演等。



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