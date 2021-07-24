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中國制裁美前商務部長等七人

2021-07-24 列印
　　中國外交部昨晚宣佈，對美國前商務部長羅斯等七個美方人員和實體實施制裁。外交部發言人說，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》對美方人員和實體實施制裁。

　　被制裁的七個美方人員和實體，包括前商務部長羅斯、美國會「美中經濟與安全評估委員會」主席卡洛琳•巴薩羅繆、「國會—行政部門中國委員會」前辦公室主任喬納森•斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當•金、「人權觀察」中國部主任索菲•理查森及「香港民主委員會」。

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