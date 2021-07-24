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元朗「扑車集團」拘六人 疑犯共涉及16宗盜竊案

2021-07-24 列印
■警方共檢獲財物總值約十六萬三千元。
元朗「扑車集團」拘六人 疑犯共涉及16宗盜竊案
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　　元朗有「扑車集團」專挑停泊偏僻道路的車輛為目標，「扑窗」偷取車內財物。警方拘捕六名人士，涉及十六宗盜竊案件，涉金額約十六萬元。

　　警方指盜竊集團會扑爛汽車玻璃，盜取車內現金、八達通、食物等財物，甚至拆走車頭泵把與胎軨等汽車零件，後出動電動滑板車等搬運貨物，集團分工精細，有人負責扑窗，有人幫忙「睇水」，涉及財物約十六萬三千元。



　　元朗警區總督察（刑事）戴玉麟指，前日下午搜查元朗高埔村的貨倉，拘捕主腦在內的六名人士，涉嫌車內盜竊、處理贓物等，其中三名為巴基斯坦籍男子、一名印尼籍女子，餘下為中國籍男女，當中兩名巴漢及印尼女持「行街紙」留港。警方呼籲駕駛人士避免在偏僻地方泊車，及加強防盜設備。

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