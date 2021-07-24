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林鄭指警受不公對待 合理化暴力及反警人士應道歉

2021-07-24 列印
　　特首林鄭月娥昨日表示，自二〇一九年反修例運動起，警隊受到不公平對待，同情暴徒、與警方對立的人，都欠警隊一個道歉。她又指，至今都不認為當初推動修訂逃犯條例是錯誤，但承認當時的解說工作做得不夠好。

　　她在一個電台節目上，否認自己在反修例運動中，利用警隊回應政治問題，任何人即使對政府有不滿，都不能將暴力合理化。反修例運動期間，路透社曾公開一段林鄭閉門會見商界的錄音，期間提及特區政府除了三萬警力，甚麼都沒有，又指假如有得選擇，她會辭職。她昨重提此事，批評傳媒不應對此進行報道。



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