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選舉首用電子選票 投票時間減至九小時

2021-07-24 列印
選舉首用電子選票 投票時間減至九小時
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　　選舉委員會界別分組選舉將於九月十九日舉行，提名期八月六日開始，為期七日，參加者要取得至少五個選民的提名票。選舉管理委員會昨日發表選舉活動指引，列明今次選舉將首次使用電子選票，同時選舉時間會減至九小時。

　　今次選委會選舉將首次通過電子選民登記冊系統發出選票，投票人進入票站後，票站人員使用平板電腦掃描其身份證，以核實身份及選票種類，屆時票站不設有人臉識別裝置。因選民人數減至約八千人，選舉時間會由原本的十五小時，減至九小時，即上午九時開始，至下午六時結束。首次設有「關愛隊」，票站主任可為長者、孕婦等作出特別排隊安排。



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