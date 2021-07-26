﻿世襲經營 橫行「八文樓」 錶霸家族強佔百泊位30年

西九龍咪錶泊位難求，竟有「錶霸」長年強佔，出租牟取巨利。警方二月起鎖定區內兩個非法泊車檔，前日拘捕六男兩女，揭發兩檔均以「世襲」形式經營，疑霸佔「八文樓」逾百個咪錶泊位，每個以近二千七至二千八百元出租。警方估計，兩檔每月營業額共三十多萬元，其中一檔三代人經營了三十年。油尖警區反三合會行動組第一隊莊德謙偵緝督察指，油麻地俗稱的「八文樓」，即文昌街至文匯街一帶，公共停車咪錶長期遭兩個非法代客泊車檔霸佔，其中一檔逾三十年前由一姓陳女子開始經營，後兒子及孫先後加入，名副其實世襲經營，另一檔則由何姓男子經營近十年，他有黑社會背景。每月收入30萬警方由今年二月起展開代號「融號者」行動，揭發這兩個泊車檔霸佔多條街道咪錶車位，以每月二千七百至二千八百元出租給駕駛人士，當中部份租用者由地產經紀在替其「搵樓盤」時轉介。非法車檔收取月費後，會代車主泊入「霸王車位」，但車檔不會繳付咪錶費用，除遇見執法人員，才例外代支。警方初步估計兩檔每月共收取三十萬收益，一年牟利三百六十萬元。警方前日下午派員喬裝居民，透過地產經紀接觸兩泊車檔，以串謀盜竊罪拘捕六男二女，包括兩泊車集團負責人，六十六歲姓陳女子及其三十三歲兒子、五十五歲姓何男子及其孫子，以及三十一歲姓賴地產經紀，五十二歲「睇水」專員和兩名分別姓陳及姓王的助手。行動中檢獲五十八條車匙、現金四萬二千元及三十張疑用作入錶的八達通，並發出六十六張告票和拖走六輛違規車輛。拘八人 包括地產經紀莊德謙指，油尖警區會繼取締區內非法代客泊車服務，呼籲市民切勿光顧非法代客泊車服務。市民如發現有人非法霸佔咪錶位，警方建議即時報警處理。根據運輸署資料，文昌街、文蔚街、文匯街、文英街及文苑街合共有一百零一個咪錶位。八文樓旁空地為文匯街停車場，月租三千二百元或四千四百元，非法泊車檔月租不足三千，令車主趨之若鶩。