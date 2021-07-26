﻿居民奇怪一直無人執法

「咪錶霸」橫行三十年，附近居民一直知道，只能啞忍，但奇怪從未見執法部門掃蕩。附近居民表示，經常見到有類似「地膽」人物，當見到有車主到「八文樓」一帶找泊車位，就會要求使用他們提供的泊車服務，否則會被趕走。這名居民指，從未見有執法人員採取行動。另一街坊車主指出，曾在兩年前目睹一名男人及操普通話中年婦，霸佔兩至三條街道的咪錶位，並向車主收取二十元泊車費，更有記事簿紀錄車牌及車輛停泊位置。她稱，附近有不少豪宅，但車位供不應求，因此居民會使用文昌街至文匯街一帶的錶位。最近，區內經常有警察巡邏，驅趕違規車輛，非法經營活動減少，不法份子或轉移陣地。她自己則不會因為車位不足或非法泊車問題而不駕駛，會選擇將座駕停泊於較遠的街道，無奈稱對生活有一定影響。亦有車主指出，不少咪錶位均被車房霸位，他曾聽聞尖沙嘴亦有不少泊車黨。