伍家朗無球衣贊助 港羽總認溝通出問題

伍家朗在社交媒體發文表示，由於沒有球衣贊助，自行準備比賽球衣，又在不獲授權下，不能私自在球衣上印有區旗，目前正積極處理事件，希望在下一場比賽前修正。他希望大家可以專注於運動員的場上表現而非球衣。
霍啟剛稱一場誤會
霍啟剛回應指，據知伍家朗前往日本前不足一個月，與贊助商終止合作，短期內未找到新贊助商，於是穿自己的衣服出賽，強調「我相信佢冇諗咁多嘅。」他指，伍的出賽球衣有深色及淺色兩款，而區徽區旗的申請需時，今次事件「唔係話（運動員）資源（短缺）嘅問題，係牽涉到特區旗嘅問題」。他強調事件只是誤會，希望大家可以給予運動員空間，並將焦點放回其運動表現上。
據悉，體育品牌FILA只贊助港隊代表的團服，以及部份項目比賽服裝，其餘項目比賽服由其他品牌商資助。而伍家朗在男單分組賽當日，對手身穿淺色服裝，於是他穿黑色球衣。此外，大會對比賽球衣有一定規格，但沒規定必須印地區標識。
總教練：球衣符合大賽規定
港隊羽毛球總教練何一鳴指，伍家朗的球衣符合大賽規定，但其心情或多或少受到影響。他透露，伍之後會穿另一款球衣出賽。
民建聯成員、港區全國青聯委員穆家駿日前在網上發文，強烈譴責伍家朗沒有穿著區旗標識的衣服出賽，稱以黑衣、黑褲參賽是貽笑大方，強調如不想代表中國香港，可以選擇退賽。