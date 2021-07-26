伍家朗無球衣贊助 港羽總認溝通出問題

港隊羽毛球代表伍家朗昨日第二度開腔，回應對他早前身穿黑色球衣出戰東京奧運的批評，強調由於沒贊助商，須自備球衣，且未獲授權在球衣上印區旗，強調正積極處理事件，希望在下一場比賽前修正。港協暨奧委會副會長霍啟剛透露，伍家朗早前與贊助商中止合作，於是只能自備球衣出賽，同時區徽區旗的申請需時，強調事件只屬誤會一場。香港羽毛球總會就事件作出回應，承認羽毛球隊之間的溝通出現問題，指已即時向香港奧運代表團的贊助商，要求提供出賽球衣予伍家朗，以應付之後的賽事。伍家朗在社交媒體發文表示，由於沒有球衣贊助，自行準備比賽球衣，又在不獲授權下，不能私自在球衣上印有區旗，目前正積極處理事件，希望在下一場比賽前修正。他希望大家可以專注於運動員的場上表現而非球衣。霍啟剛稱一場誤會霍啟剛回應指，據知伍家朗前往日本前不足一個月，與贊助商終止合作，短期內未找到新贊助商，於是穿自己的衣服出賽，強調「我相信佢冇諗咁多嘅。」他指，伍的出賽球衣有深色及淺色兩款，而區徽區旗的申請需時，今次事件「唔係話（運動員）資源（短缺）嘅問題，係牽涉到特區旗嘅問題」。他強調事件只是誤會，希望大家可以給予運動員空間，並將焦點放回其運動表現上。據悉，體育品牌FILA只贊助港隊代表的團服，以及部份項目比賽服裝，其餘項目比賽服由其他品牌商資助。而伍家朗在男單分組賽當日，對手身穿淺色服裝，於是他穿黑色球衣。此外，大會對比賽球衣有一定規格，但沒規定必須印地區標識。總教練：球衣符合大賽規定港隊羽毛球總教練何一鳴指，伍家朗的球衣符合大賽規定，但其心情或多或少受到影響。他透露，伍之後會穿另一款球衣出賽。民建聯成員、港區全國青聯委員穆家駿日前在網上發文，強烈譴責伍家朗沒有穿著區旗標識的衣服出賽，稱以黑衣、黑褲參賽是貽笑大方，強調如不想代表中國香港，可以選擇退賽。