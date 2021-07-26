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港乒林兆恒逆轉勝今爭16強

2021-07-26 列印
港乒林兆恒逆轉勝今爭16強
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　　東奧賽事第二日，乒乓賽連場。港隊男單選手林兆恒（加圖）力戰印度球手甘納沙卡蘭，苦戰七局後逆境取勝。

　　林兆恒在男單次圈惡鬥印度對手，贏了首局後連輸三局，落後又追平局數三比三，最後以十一比六險勝，晉身三十二強。佢賽後稱滿意自己表現，在比賽中有針對對方的漏洞進攻。林兆恒今午將與三號種籽、日本「神童」張本智和爭奪十六強席位。



黃杜配八強止步

　　此外，乒乓混雙黃鎮廷與杜凱琹（黃杜配）在八強苦戰七局後，決勝局打到「刁時」，最終不敵法國組合，八強止步。另外，女單選手蘇慧音以局數二比四，不敵西班牙選手蕭遙廼，首圈止步。她賽後表示，對手的表現比自己好，覺得落敗合理，認為自己的接發球需要改進，需要更果斷。

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