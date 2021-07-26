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歐鎧淳無緣百米背泳準決賽

2021-07-26 列印
歐鎧淳無緣百米背泳準決賽
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　　港隊游泳代表、今年第四次出戰奧運的歐鎧淳，昨出戰女子一百米背泳初賽，游出一分○一秒○七成績，未能完成一分鐘內完賽的目標。初賽中歐鎧淳位列二十六，未能晉身準決賽，她強調：「四次參加奧運，以今次感覺最好。遺憾是未能以一分鐘之內完成背泳賽事，但是我把這個目標留在明年亞運會，短期內不會退役。」

　　划艇女子單人雙槳艇賽事中，港隊代表洪詠甄在半準決賽，以八分三十六秒三七完成賽事，排小組賽第六。之後她會在十三至二十四名準決賽C/D組爭最佳名次。



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