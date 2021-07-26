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港花劍三將今分途出擊 何詩蓓晚上自由式預賽亮相

2021-07-26 列印
港花劍三將今分途出擊 何詩蓓晚上自由式預賽亮相
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　　港隊今天將出戰水陸多個項目，或有衝擊獎牌希望。「小美人魚」何詩蓓今晚出戰女子二百米自由式預賽。男子花劍隊三名成員亦會分別參加男子個人花劍賽目。

港羽混雙今戰出線關鍵



　　男子花劍隊三名成員張家朗（左圖）、蔡俊彥及張小倫將於早上九時起分途出擊，分別參加男子個人花劍三十二強及六十四強比賽。取得六張東奧入場券的何詩蓓，將於晚上六時半亮相，參加女子二百米自由式預賽。

　　羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪今早十一時對戰德國組合，爭取小組出線。同時，帆船代表鄭俊樑、陳晞文、洛雅怡，將分別繼續參與男子滑浪風帆RS︰X、女子滑浪風帆RS︰X，及女子激光雷射型的賽事。

　　今日首場賽事清晨五時半開始，奧斯卡會參與三項鐵人男子組比賽，為今屆參與該項目的最年輕選手。

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