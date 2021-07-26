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男子十米氣槍 楊皓然盛李豪包辦銀銅牌

2021-07-26 列印
　　中國射擊隊再收穫兩面獎牌，楊皓然和盛李豪在男子十米氣步槍，分別奪得一銀一銅，其中年僅十六歲的盛李豪首次出戰奧運就斬獲銀牌。在昨日舉行的男子十米氣步槍，中國有兩位選手晉身決賽。首次參加奧運、年僅十六歲的盛李豪全程追貼美國的沙拿，最後以些微差距位居第二。隊友楊皓然則收穫銅牌，他在資格賽以破奧運紀錄成績首名晉級。

　　年僅十六歲的盛李豪，是中國歷屆奧運射擊選手中最年輕的一位，一七年才獲選入蘇州市體育運動學校射擊隊從事專業射擊訓練。



　　年紀輕輕的盛李豪，獲得多個獎牌，包括一九年獲全國射擊總決賽氣步槍個人冠軍等。二十五歲的楊皓然曾獲得一四年世界射擊錦標賽男子十公尺空氣步槍冠軍，在去年底進行的二○年全國射擊錦標賽（步槍項目）男子十米氣步槍比賽中，他更是第三次刷新該項目資格賽全國紀錄。

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