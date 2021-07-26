男子十米氣槍 楊皓然盛李豪包辦銀銅牌

年僅十六歲的盛李豪，是中國歷屆奧運射擊選手中最年輕的一位，一七年才獲選入蘇州市體育運動學校射擊隊從事專業射擊訓練。
年紀輕輕的盛李豪，獲得多個獎牌，包括一九年獲全國射擊總決賽氣步槍個人冠軍等。二十五歲的楊皓然曾獲得一四年世界射擊錦標賽男子十公尺空氣步槍冠軍，在去年底進行的二○年全國射擊錦標賽（步槍項目）男子十米氣步槍比賽中，他更是第三次刷新該項目資格賽全國紀錄。
西九龍咪錶泊位難求，竟有「錶霸」長年強佔，出租牟取巨利。警方二月起鎖定區內兩個非法泊車檔，前日拘捕六男兩女，揭發兩檔均以「世襲」形式經營，疑霸佔「八文樓」逾百個咪錶泊位，每個以近二千七至二千八百元出租...
2021-07-26
颱風煙花昨中午到傍晚在浙江象山到江蘇啟東一帶沿海登陸。受颱風影響，上海浦東和虹橋機場昨日進出港航班全部取消，八十六條水上客運航航線全部停運，超過五千五百艘漁船停泊在避風港。太湖及周邊河網地區，浙江錢塘...
2021-07-26
梵蒂岡公佈了教廷歷來最詳盡的財務報告，數據指，去年的赤字高達六千四百八十萬歐羅（逾五億九千萬港元）。數據揭露，梵蒂岡在全球擁有逾五千個物業，其中四千多個在意大利，另外一千一百多個在海外，但不包括駐外使...
2021-07-26
據《星島地產網》報道，二手市場交投不俗，大型屋苑頻錄成交，客源以用家為主導。 中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊昨日連錄三宗成交，其中，樂湖居2座低層B室，面積為633方呎，三房間隔，以6...
2021-07-26
中國打擊補習風氣，著手加強整頓教育行業，上周五傳出中央文件，禁止學科培訓機構上市融資，並嚴禁資本化運作，上市公司不得通過股票市場融資投資學科培訓機構，已令一眾教育股當日率先洗倉式下瀉。不過有關政策上周...
2021-07-26
祖雲達斯球星C朗拿度與球隊的合約將於明夏屆滿，一直有傳此子打算今夏離隊，不過老婦人副主席尼維特周六親證，此子來季會留隊。 祖雲達斯於周六主場與切塞納進行今夏首場熱身賽，斑馬軍團以3:1旗開得勝。今場比賽老婦人不少球星都未有上陣，包括C朗拿度和保羅戴巴拿，賽後老婦人副主席尼維特都有談及二人的去留動向。 下周與戴巴拿洽談續約 C朗與祖雲達斯的合約進入最後一年，有傳他有意今夏他投，不過尼維特明言：「C朗將於周一歸隊，他會留下來與球隊在一起。」至於戴巴拿今場熱身賽因傷只能於場邊觀戰，此子合約同於明夏屆滿，尼維特表示：「總監查路賓尼已經接觸戴巴拿的經理人，預計下周展開談判。」
2021-07-26
沙田新開的Café Library，以柔和淡雅的粉紅色調粉飾，加上粉紅色的沙發、餐桌及流線拱形大門，每個角落都成為女士們打卡位。店內食物與飲品同樣有驚喜，菜式以西班牙菜為烹煮基調，結合東南亞食材及調味...
2021-07-22
「金Jer暖男」（柳應廷）早前頻頻被《頭條日報》發現陪女朋友Kelly shopping，sweet sweet！不過身為「暖男」的阿Jer除了對女朋友好，對屋企人一樣咁有心嘅，講明有時間除咗見女友，...
2021-07-26
上周五屯門市廣場「淪陷」，處處都迫滿人群。當中有大型日式超市吸客外，還有近期人氣超強的男團組合MIRROR及ERROR出席活動，吸引大量「粉絲」預早排隊霸位，不少街坊對「鏡粉」的瘋狂表現震驚。其實每個年代都有「追星族」，只有瘋狂過的人才知道當中的快感，運用得宜更是成長突破的力量。 郭富城是我年輕時的偶像，試過在商場突然遇到他，我興奮得失聲尖叫。我不是「追星族」，但遇到有同學批評自己的偶像也會為此吵架。雖然這份追星的熱情因為「成長」而減退，但後來在電視城碰上張惠妹，我再次變回小粉絲，緊張得不敢上前打招呼。所以喜歡偶像是平常事，在追星的過程中可以找回「理想中的自我」，或得到朋輩...
2021-07-26
相信香港馬迷對於七屆冠軍騎師馬佳善絕不陌生，他目前正在南非過着半退休生活。日前馬佳善與本報記者閒談時透露了近況，原來他剛接受了髖關節手術，現在正在康復中（右圖）。 馬佳善說：「我曾告訴你，我不能在晨操...
2021-07-26