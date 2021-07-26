石偉雄無緣跳馬決賽 目標2024再戰巴奧

港隊體操代表石偉雄（圖左）前日出戰奧運跳馬項目，最終以十四點二七四分排名第十二位，未能晉身決賽。他昨天表示，今次是他相隔九年後第二次參加奧運，未能晉身決賽或多或少會失望，但他沒氣餒，已經盡力，感到無悔，強調目標是再戰二○二四年巴黎奧運會。石偉雄在社交網站發文表示，他以「李世光跳」及「李世光跳2」兩個高難度動作應戰，有心理準備接受風險，未來會繼續用這兩個動作比賽，今次奧運只是開始而非終點，他會繼續努力：「相差九年再次去到奧運呢個舞台，雖然今次入唔到決賽，失望唔多唔少點都有，但我冇氣餒，我冇頹」、「這一年半來，我在心理與生理都準備得很好，盡了全力已是無悔」。他又指「巴黎見」，而巴黎是下屆奧運主辦城市，暗示將再戰二○二四年巴黎奧運會。他形容，對運動員而言比賽結果重要，但在過程中如何一步一步向前行，衝破每個難關同樣重要，多謝教練（圖右）、家人、背後團隊及香港人支持。