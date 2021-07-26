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東奧再添十宗確診 健兒違規「脫罩」相擁

2021-07-26 列印
　　東奧疫情升溫，再多十宗奧運相關個案，包括兩名海外運動員。隨著獎牌陸續頒出，有運動員脫口罩相擁，奧委會強調口罩為頒獎禮的「必備之物」，若出現大範圍違規行為，將採取一定措施。荷蘭划艇隊教練確診，成為荷蘭代表團第四名確診成員，正接受十日隔離，大會正追蹤密切接觸者。荷蘭划艇選手弗羅林、滑板女運動員雅各布及跆拳道選手奧金克早前亦相繼確診。奧運相關個案累計增至一百三十七人染疫。

　　奧委會容許運動員在頒獎禮脫下口罩三十秒拍照，但在游泳比賽頒獎禮上先後有多名運動員不但未有佩戴口罩，更與其他得獎者擁抱。國際奧委會表示，理解運動員會感到興奮，但強調必須戴口罩，即使在頒獎禮要求亦無放鬆，敦促所運動員、職員及記者在場館內外須戴口罩。



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