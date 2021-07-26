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袁國勇：九成多接種率才安全

2021-07-26 列印
袁國勇：九成多接種率才安全
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　　本地接種疫苗比率持續上升，坊間一直要求放寬社交距離措施，政府專定顧問袁國勇說：「只要香港九成九人打咗針，咩放寬都得。」

　　不過，他指目前疫苗接種率僅約四成四，即使提升至七成亦不可靠，因約三人中仍有一人沒接種，未來一樣會有疫情大爆發的可能，故至少要有近九成多人接種才安全。



　　他強調，本港「清零」狀態並不穩定，呼籲港人應該「應打盡打」。

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