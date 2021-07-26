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「無制動」的士 破欄衝落山坡毀兩車

2021-07-26 列印
「無制動」的士 破欄衝落山坡毀兩車
「無制動」的士 破欄衝落山坡毀兩車
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　　油塘昨晨發生交通意外。七旬的士司機駕駛車時，疑煞車系統失靈，高速剷上安全島，撞毀兩輛電單車，再撞向圍欄，車連人「炮彈式」俯衝落欄後的斜坡，飛墮於高翔苑內羽毛球場，幸而司機僅受輕傷。

　　昨晨接近一時，一輛無載客的士沿碧雲道落斜，駛至高超道交界，懷疑煞車系統失靈，失控撞向安全島，撞毀停泊在路邊的電單車（左圖），電單車被撞飛倒在路旁，但的士仍無法減速，向前掃毀一段鐵欄後，連人帶車俯衝落欄後二十米高的斜坡，的士飛墮於高翔苑內羽毛球場，向右翻側（上圖）。



　　的士車身嚴重毀爛，車頭被撞至變形，擋風玻璃破裂，零件四散一地。七十歲姓蘇的哥胸口受傷一度被困，由消防員救出，僅受輕傷。

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