羅致光（見圖）指，職津處已於上月的申領月份推行限時一年的特別措施，大幅調低職津計劃的非單親住戶每月工時要求。基本津貼工時要求由原來的每月一百四十四小時大幅下降至七十二小時，而中額津貼工時要求則由原來的每月一百六十八小時下降至一百三十二小時，讓更多低收入住戶能夠在工時減少下仍能符合資格申領職津，以及令部份已受惠住戶可以獲得較多津貼。
職津19萬人 受惠家庭增逾倍
羅致光（見圖）指，職津處已於上月的申領月份推行限時一年的特別措施，大幅調低職津計劃的非單親住戶每月工時要求。基本津貼工時要求由原來的每月一百四十四小時大幅下降至七十二小時，而中額津貼工時要求則由原來的每月一百六十八小時下降至一百三十二小時，讓更多低收入住戶能夠在工時減少下仍能符合資格申領職津，以及令部份已受惠住戶可以獲得較多津貼。
世襲經營 橫行「八文樓」 錶霸家族強佔百泊位30年
西九龍咪錶泊位難求，竟有「錶霸」長年強佔，出租牟取巨利。警方二月起鎖定區內兩個非法泊車檔，前日拘捕六男兩女，揭發兩檔均以「世襲」形式經營，疑霸佔「八文樓」逾百個咪錶泊位，每個以近二千七至二千八百元出租...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「煙花」撲浙江多地洪水 舟山疏散四萬人 水上客運叫停
颱風煙花昨中午到傍晚在浙江象山到江蘇啟東一帶沿海登陸。受颱風影響，上海浦東和虹橋機場昨日進出港航班全部取消，八十六條水上客運航航線全部停運，超過五千五百艘漁船停泊在避風港。太湖及周邊河網地區，浙江錢塘...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
梵蒂岡去年赤字逾5.9億 全球擁逾五千物業租金下降
梵蒂岡公佈了教廷歷來最詳盡的財務報告，數據指，去年的赤字高達六千四百八十萬歐羅（逾五億九千萬港元）。數據揭露，梵蒂岡在全球擁有逾五千個物業，其中四千多個在意大利，另外一千一百多個在海外，但不包括駐外使...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手頻錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手市場交投不俗，大型屋苑頻錄成交，客源以用家為主導。 中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊昨日連錄三宗成交，其中，樂湖居2座低層B室，面積為633方呎，三房間隔，以6...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地擬加強整頓 教育股面臨退市 港股勢失守二萬七關
中國打擊補習風氣，著手加強整頓教育行業，上周五傳出中央文件，禁止學科培訓機構上市融資，並嚴禁資本化運作，上市公司不得通過股票市場融資投資學科培訓機構，已令一眾教育股當日率先洗倉式下瀉。不過有關政策上周...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尼維特派定心丸 C朗一定留隊！
祖雲達斯球星C朗拿度與球隊的合約將於明夏屆滿，一直有傳此子打算今夏離隊，不過老婦人副主席尼維特周六親證，此子來季會留隊。 祖雲達斯於周六主場與切塞納進行今夏首場熱身賽，斑馬軍團以3:1旗開得勝。今場比賽老婦人不少球星都未有上陣，包括C朗拿度和保羅戴巴拿，賽後老婦人副主席尼維特都有談及二人的去留動向。 下周與戴巴拿洽談續約 C朗與祖雲達斯的合約進入最後一年，有傳他有意今夏他投，不過尼維特明言：「C朗將於周一歸隊，他會留下來與球隊在一起。」至於戴巴拿今場熱身賽因傷只能於場邊觀戰，此子合約同於明夏屆滿，尼維特表示：「總監查路賓尼已經接觸戴巴拿的經理人，預計下周展開談判。」
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【打卡新店】 Café Library粉紅少女風，西班牙ｘ東南亞輕食夠吸睛！
沙田新開的Café Library，以柔和淡雅的粉紅色調粉飾，加上粉紅色的沙發、餐桌及流線拱形大門，每個角落都成為女士們打卡位。店內食物與飲品同樣有驚喜，菜式以西班牙菜為烹煮基調，結合東南亞食材及調味...
2021-07-22
- 【秋冬系列】Emporio Armani秋冬男女新裝亮相 Mirror Jeremy柳應廷/Stanely邱士縉/Frankie陳瑞輝帥氣演繹發放意式型魅
- 【流動概念店】 Longchamp首推Le Pliage®Green系列選用環保物料 炎明熹/姚焯菲/鍾柔美現身支持
- 【超抵自助餐！】Metropark Kowloon推出無限時Buffet：大約$300即可食到高級鮮味海鮮！
- 【品茶新享受】銅鑼灣新餐廳Glassbelly 專研武夷山頂級岩茶配對美食最佳組合 茶葉香氣濃郁
- 【12星座運程】水瓶：感情生活平淡，但是關係十分穩定？
- 【打風落雨唔洗怕】落雨不想濕鞋焗腳焗全日？你一定要有這雙透氣、快乾兼有吸睛Colour Blocking設計的鞋子
- 【健康有營】 認識兩大類頭痛成因，中醫治療有法
- 【車情車趣】 用消費券入油？
- 【登場直擊】 現代新改良款SantaFe 2.2D柴油版，進攻SUV玩樂車市場！
- 【一站式安裝維修】 家居百貨Home Mart推「維修易」計劃，自選組合兼送電器、辦公室設備、消毒產品
- 【「恩」賞音樂】《聽．黃凱芹2021》演唱會聽後感，選曲貫穿新舊，《我的爸爸》感觸落淚！
- 【Art Papa】 經典Meme圖實體化，K11 Art Mall × 9GAG惡搞展覽
- 【令人減壓的蛋糕！】近期大熱巴斯克芝士蛋糕、CBD及生酮蛋糕！人氣蛋糕店將登陸K11 MUSEA！
- 【單車客】古洞馬草壟 騎單車上山 觀最美夕陽
- 【車廠出香水？】 福特為電動車主打造Mach-Eau香水，緬懷昔日燃油味！
- 【獨一無二的留念】90後少女以寵物毛髮作靈感，將與寵物之間的珍貴回憶永久保存在「寶石」裏
- 【男神撐電競】山下智久身穿Onitsuka Tiger設計電競錦標賽制服出演視頻連續劇
- 【OL上班服推介】潮跟鄧麗欣/薜凱琪穿襯上海灘全新旗袍領衫 百搭設計拼湊個性化造型
- 【時果消暑可致敏？】暑天吃時果解渴消暑？小心食錯易令嘴痕、喉癢水果 引發口腔過敏症
- 【東京奧運】細數7大廣東版主題曲：林子祥好尷尬？黃敏華「挑戰」成功！張學友忽然「出山」！
- 【暑假好節目】葵芳新都會廣場GUDETAMA夏日梳乎郵 跟梳乎蛋偽遊日本賞花看燈飾開心打卡
- 【12星座運程】金牛：財運退行，個人投資者不適宜進取？
- 【Lady Fifi】 食材為先！廚師發辦Omakase壽司餐，Sushi Yonjugo味嚐江戶前
- 【Happy Life】 新手入門：「BB展」與「媽媽會」
- 【寵愛有家】 儍裏儍氣的Alison
- 【迎東京奧運！】《一新剛柔：香港藝術家與運動家》展覽：香港一新美術館Ｘ文化躍動Ｘ新藝潮，發揚勵志的香港精英運動員精神
- 【期間限定體驗館】 XOVE白松露活膚療程，首登香港文華東方酒店
- 【日本過江龍】新人氣店 東京燒牛丼元祖進駐旺角 解構Tokyo Chikara Meshi燒肉丼
- 【免費入會就有優惠！】一田推會員激賞祭大減價！唔洗錢下載APP做會員，就可以2折入手日本人氣熱賣廚具？！附掃平貨＋用盡至抵優惠懶人包！
- 【大暑清熱降火】今年夏天特別熱！大暑更要及時下火 飲中醫特調快速降火湯
- 【12星座運程】水瓶：生活缺乏浪漫氣氛，拍拖戀人平淡相對？
- 【李居明大師會客室】台灣乩童及觀靈術文化探秘
- 【食玩王｜佐敦搵食】 旅遊KOL謝利尋味，50年老字號嚐激罕生灼魚皮、法包
- 【$5000電子消費券】 多買多賞！恒基七大商場推「消費券升級二重浪」，自動增值10%！
- 【米珠蓮】 精挑挪威紅皇帝蟹，阿拉斯加黃金全蟹宴！
- 【日本今周熱話】日本環球影城9月推出《鬼滅之刃》XR RIDE VR體驗置身無限列車感覺 直擊竈門炭治郎煉獄杏壽郎對戰魘夢猗窩座
- 【學童專用Notebook】ASUS BR1100 11.6吋二合一手提電腦 特設膠邊防跣手襟撞耐用 附手寫筆觸控畫公仔 AI降噪提升遙距學習質素
- 【日本今周熱話】跑出神路線 東京皇居周邊驚現北海道地形 《鬼滅之刃》《雷朋三世》卡通人物之路任你跑
- 【李居明大師會客室】「互問對方的米」到底是怎樣的？
- 【美妝新地標】 銅鑼灣Art Piece開幕！一站式多元健美體驗
- 【好戲推介】英國女星蒂達史雲頓擔綱演出 西班牙名導艾慕杜華改編尚高克多同名獨幕舞台劇《人聲》 三十分鐘迸發愛恨交纏
- 【限定藝術時尚作品】Dior x Kenny美藝限定作 特色圖案盡顯個人品味
- 【暑假打卡熱點】大阪固力果經典跑步人跑到荃灣廣場！10大巨型零食場景：脆脆百力滋鞦韆、巨型朱古力POCKY同AR互動超搞笑！
- 【東京奧運下周開幕】一新美術館辦《一新剛柔：香港藝術家與運動家》展覽 近四十位香港藝術家人物畫 繪運動員千姿百態
- 【心動嗎？！】CASETiFY X 迪士尼公主聯乘岀糖果色電話殼！？2大少女感爆登設計也太吸引眼球了吧～
- 【大叔的愛】Mirror成員盧瀚霆Anson Lo同呂爵安Edan主演ViuTV劇集《大叔的愛》5個香港取景打卡景點！
- 【新冠疫苗抗體熱議】 接種後要定時測抗體水平？又有否需要補打第三針？一文看清答案
- 【夏日動起來】大埔三門仔潮玩SUP直立板 紅樹林導賞遊認識沿岸自然生態
- 【12星座運程】人馬：情人工作忙，無時間遊玩？
- 【康城影展珠寶】莎朗史東/茱迪科士打/艾哲倫保迪 選戴Chopard珠寶現身康城影展
- 【預售開始】 蓮花Emira登場！最後一款純汽油引擎跑車
- 【米珠蓮】 室內露營歎日本手沖咖啡？！人氣長龍店Blue Bottle於尖沙咀開設Pop Up Store
- 【告別頭髮毛躁！】Dyson Supersonic風筒新研發抗毛躁風嘴 曲線氣流撫平毛躁亂髮 低溫高速吹頭不傷髮質
- 【最新頂級珠寶】卡地亞Sixième Sens par Cartier系列 交織第六感非凡創意
- 【電動車熱潮】 X-Bus組裝迷你電動車，具備600公里續航力！
- 【食玩王｜西營盤揾食】西營盤暗巷隱世中西Fusion茶餐廳，特色爆餡菠蘿包，經典常餐亦有！
- 【食麥當勞換多啦A夢餐具？】麥當勞再推新驚喜：只需$78即可換購多啦A夢3款陶瓷可愛餐具！
- 【夏日必試】十里洋場新推「盛夏珍饈百味宴」！原隻鮑魚、海參、鮑翅及花膠入饌，共8道佳餚令你回味無窮！
- 【阿拉斯加蟹】生劏阿拉斯加蟹必須注意的事項！做錯步驟可能會令蟹迅速死去
- 【蟹中王者】蟹迷們有福了：新推出阿拉斯加蟹宴，讓蟹中之王的鮮味攻佔你的味蕾吧！
- 【Coffee教你海上瑜伽】海上也能做瑜伽？人氣瑜伽教練林芊妤Coffee Lam，首度登上雲頂夢號親教海上瑜伽學堂！
- 【空中網購！】疫情下網購激增！連新加坡航空公布已增航機網購服務，獨家聯名產品、美容產品、香水、電子產品至酒類統統買到！
- 【迎東京奧運！】日本文化廳搞「CULTURE GATE to JAPAN」活動：透過藝術將人與文化連繫起來！
- 【12星座運程】天秤：最近消費開支大，個人運只是一般？
- 【屯馬線搵食】Sofi Coffee和風禪意新Cafe 專業咖啡師調配精品咖啡 寧靜舒適小歇好去處
- 【Leo Sir出動】3D地毯易打理
- 【Caddy Maxi 公私兩用】新一代福士Caddy，繼七座汽油Life版後，緊接再售實用空間為賣點的商用五座柴油Maxi版！
- 【動漫迷必備服飾】Uniqlo與GU將推第二擊《鬼滅之刃》聯乘作 記下開賣日期去掃貨
- 【電動車熱潮】 Volkswagen發表最新SSP電動車模組化底盤，提高車用鋰電池產能
- 【分手也有App？】最新推出「分手應用程式」，有了它你再也不用擔心分手後的煩惱！
- 【12星座運程】獅子：金錢運旺，辦公桌前多放一張椅？
- 【蟹控注意！】新推出阿拉斯加黃金全蟹宴 挪威紅皇帝蟹肉厚又爽甜彈牙 六道蟹菜不同烹法
- 【車情車趣】 K11 Musea老爺車盛展歎為觀止！1961年法拉利250GT SWB首度公開露面
- 【電動車熱潮】 Maxus eDeliver3電動客貨車新秀，免稅+新能源運輸基金計劃50%車價資助！
- 【期間限定】 四季菊「花夏日式下午茶」，夏日時令食材配打卡靚景，兼享價值$400香薰擴香組套裝
- 【「恩」賞音樂】1986年《羅文金曲精選》初版CD，盡顯巨星級金曲多面體！
- 【香港書展】 心靈勵志，逆境下「書」發正能量
- 【Art Papa】 沙巴當代藝術家個展「于一蘭：直到我們再度相擁」，欣賞織之藝術
- 【米珠蓮】 尖沙咀新店三郎．燒肉，日本直送A5名種和牛廚師發辦
- 【單車客】元朗YOHO MALL變身車友聚腳地 設Bike Park單車停泊位 再推單車玩樂指南及租單車優惠
- 【Talk黎明】1991年連出三張唱片，仲有時間作曲！以「天濛光」筆名作《我的感覺》，成為Fans心目中金曲之一！
- 【Mulberry限量膠囊】Mulberry與Alexa Chung合推Mulberry Editions聯乘膠囊系列
- 【這些藍綠色寶石的名字是？】Fred Pain de Surce限量版寶石指環 許廷鏗佩戴的罕有寶石是甚麼名堂？
- 【Staycation以外漫步減壓法】 留港散心Staycation以外選擇，漫步助減壓新發現，步行時保持正向思維，疫下走出好心情
- 【12星座運程】山羊：運氣不錯，不妨小注博彩？
- 【迎東京奧運！】Pokemon殺入荷里活廣場舉行夏日運動祭！設3大打卡位及多元遊樂區，讓你打卡兼放電！
- 【Happy Life】 善用$5000消費券，新手爸媽選購BB車攻略！
- 【寵愛有家】 可愛活潑又親人！不甘寂寞的狗BB Bethany等待新主人領養
- 【向廢置植物致敬】 繪城市變遷，新加坡藝術家彭學源個展《忒修斯之船》，以哲學概念回應自然
- 【Lady Fifi】 意大利酒莊莊主炮製，FIAMMA托斯卡尼地道酒餚
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
曾掉藤條落街避打 Jer罕提母子情 淺談女友
「金Jer暖男」（柳應廷）早前頻頻被《頭條日報》發現陪女朋友Kelly shopping，sweet sweet！不過身為「暖男」的阿Jer除了對女朋友好，對屋企人一樣咁有心嘅，講明有時間除咗見女友，...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
慧眼看世界——追星的力量
上周五屯門市廣場「淪陷」，處處都迫滿人群。當中有大型日式超市吸客外，還有近期人氣超強的男團組合MIRROR及ERROR出席活動，吸引大量「粉絲」預早排隊霸位，不少街坊對「鏡粉」的瘋狂表現震驚。其實每個年代都有「追星族」，只有瘋狂過的人才知道當中的快感，運用得宜更是成長突破的力量。 郭富城是我年輕時的偶像，試過在商場突然遇到他，我興奮得失聲尖叫。我不是「追星族」，但遇到有同學批評自己的偶像也會為此吵架。雖然這份追星的熱情因為「成長」而減退，但後來在電視城碰上張惠妹，我再次變回小粉絲，緊張得不敢上前打招呼。所以喜歡偶像是平常事，在追星的過程中可以找回「理想中的自我」，或得到朋輩...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——馬佳善手術後康復中
相信香港馬迷對於七屆冠軍騎師馬佳善絕不陌生，他目前正在南非過着半退休生活。日前馬佳善與本報記者閒談時透露了近況，原來他剛接受了髖關節手術，現在正在康復中（右圖）。 馬佳善說：「我曾告訴你，我不能在晨操...
2021-07-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6