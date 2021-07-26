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職津19萬人 受惠家庭增逾倍

2021-07-26 列印
職津19萬人 受惠家庭增逾倍
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　　政府上月起放寬「在職家庭津貼計劃」的工時要求。勞褔局局長羅致光透露，截至上月底，職津計劃有超過五萬九千個「活躍住戶」，涉逾十九萬人，比一八年落實改善措施前的低收入在職家庭津貼，受惠戶數二萬七千六百個，增加逾一倍。

　　羅致光（見圖）指，職津處已於上月的申領月份推行限時一年的特別措施，大幅調低職津計劃的非單親住戶每月工時要求。基本津貼工時要求由原來的每月一百四十四小時大幅下降至七十二小時，而中額津貼工時要求則由原來的每月一百六十八小時下降至一百三十二小時，讓更多低收入住戶能夠在工時減少下仍能符合資格申領職津，以及令部份已受惠住戶可以獲得較多津貼。



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