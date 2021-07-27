男子花劍挫強敵 回歸後奧運首冠 香港劍神奪金

香港在東京奧運奪首面金牌。張家朗在男子花劍個人賽力挫上屆的金牌選手，為香港勇奪回歸後奧運首金，他賽後不敢相信自己勝出，形容自己曾面對高低起伏，「只要堅持，唔好咁容易放棄」，希望個人的表現，證明香港可以在世界佔一席位。花劍決戰，全城矚目。張家朗在決賽對戰上屆金牌得主、意大利劍手格羅素。開賽後張家朗先取一分，對手連追四分反領先，張家朗沉着應戰，連追五分反超前，格羅素追回一分後右腳不適，接受治理後，賽事恢復，張家朗施壓連贏四分，對手不甘落後，反追回兩分，張家朗再一口氣奪多三分，對手又追回兩分，此時張家朗以十四比十一領先，金牌在望，終在雙方埋身交鋒後，張家朗取多一分，以十五比十一奪金。證明香港可爭世界級獎項張家朗勝出後表示，對手不是世界冠軍，就是奧運冠軍，「我甚麼也不是」，對自己奪金，完全不敢相信，「只要堅持，唔好咁容易放棄」。他亦希望個人獲獎，證明香港選手不單止可在亞洲奪獎，亦可爭奪世界級獎項。奪金過程不容易，張家朗透露自己奮戰至十六強時抽筋，而晉身八強後有點躁，但他對自己說，無理由因發脾氣而輸，故重新調節心態。他感謝家人一直默默付出，前天是爸爸的生日，希望送金牌給爸爸做禮物。他說：「Job is not done yet!」會在接下來的團體賽努力。張家朗奪金之路，荊棘滿途，他昨天出戰五場，早上先擊敗法國對手馬田晉級十六強，下午再對戰連續四年世界排名第一、意大利名將科高尼，超班發揮，僅用十分四十五秒完成賽事，「大炒」對方十五比三，殺入八強。第三戰再與俄羅斯奧委會代表、世界排名第六的波達卓夫爭奪四強席位，雖然張家朗開局被打亂陣腳，後來狂追六劍，以十五比十四反勝對手，闖入四強。張家朗於半決賽對戰捷克選手祖賓尼治，一直領先對手，最後以十五比十殺入金牌戰。獲七百五十萬獎金恒基兆業地產集團早前公佈，透過恒基精英運動員嘉許計劃，向奧運個人金牌得主頒發五百萬元獎金。另外，張家朗是林大輝中學畢業生，林大輝中學基金會發放二百五十萬元獎金。校監林大輝表示，張家朗明白一分耕耘、一分收穫，故他很努力去奮鬥，今次他很爭氣。另外，港鐵宣佈向張家朗送贈終身任搭港鐵車票，而香港代表隊運動員亦獲一年有效免費車票。九巴亦向運動員送贈一年任搭車票。