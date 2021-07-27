毅然停學追夢 屢為香港創佳績

香港劍神張家朗勇奪東奧花劍男單金牌，創下本港劍擊運動歷史。出身運動員世家，張家朗初時嫌劍擊「好悶」，直至打了第一次比賽，迷上揮劍進襲，中四時向父母爭取成為全職運動員，起初不為接受，但他鍥而不捨，答應父母兩年內創出佳績，終於不辱使命，摘取金牌。運動世家 父母曾為籃球員張家朗五年前以十九歲之齡，代表香港出戰里約熱內盧奧運會，被形容為「少年劍神」。父母同為甲組籃球運動員，家朗遺傳了雙親的身高和運動細胞，自幼愛打籃球。父母形容家朗性格「內向」，自小跟隨父母意向，包括做甚麼運動。家朗指，有得玩就開心，沒有特別對那項運動感興趣。小四時他第一次接觸劍擊，起初印象「好悶」，直至在小學學界取得第三名，才全程投入。家朗甚少表達自己意向，但對劍擊愈來愈沉迷，到中四「企硬」向父母爭取停學，希望轉為全職劍擊運動員。張父初時不予理會，之後家朗日復日不停講，形容自己好像小朋友「扭計」買玩具。父母知道全職運動員的生活不容易，加上家朗中學未畢業，兩人起初顯得抗拒，但家朗的堅定，打動兩人。當時家朗在港排名躋身前四位，張父認為不如讓家朗放手一博，張母則開出幾項條件，要求家朗兩年內做出成績，不可以表現懶散。年少氣盛的家朗對自己有信心，沒有絲毫猶豫就答應。轉為全職運動員後，家朗代表香港出戰仁川亞運，成為亞錦賽、世青賽冠軍。五年前首次出戰奧運，當時不敵巴西劍手，在十六強止步，但仍創下香港男花劍史最佳成績。在去年埃及世界盃，香港男花劍隊奪得團體賽銅牌，家朗是主要功臣，使港隊「儲夠分」歷史性以亞洲第一位，出戰東奧，終於不負眾望。