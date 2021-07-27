﻿全城睇直播 歡呼撐家朗

港隊花劍選手張家朗殺入決賽，力挫意大利劍手，勇奪金牌，全程牽動市民的心，多個商場昨晚以大熒幕直播賽事，大批市民鼓掌歡呼，傾力為張家朗集氣加油。有市民指不論賽果如何，都支持港隊，結果張家朗不負眾望，成功為香港摘下歷來第二面奧運會金牌。全港多處地方都有直播張家朗衝擊奧運金牌的電視直播。奧海城以商場大電視播放賽事，大批市民停下腳步，觀賞賽事，為張家朗打氣。觀塘亦有商場直播賽事，大批市民聚集在商場的中庭及各層圍欄觀賞賽事，氣氛熾熱，每當張家朗得分，市民隨即熱烈鼓掌歡呼，又高叫「香港」為港隊打氣。有現場戰的市民表示，對張家朗晉身金牌戰，感到興奮，又指不論賽果如何，都會支持港隊，又說現場有多人觀賞賽事，對香港人團結打氣感到感動。當張家朗成功擊敗對手，勇奪金牌，全港多個商場都響起熱烈的掌聲。行政長官林鄭月娥昨晚身穿印有香港區徽的外套，與民政事務局局長徐英偉等人一同坐在電視前，並鼓掌支持張家朗。林鄭衷心祝賀張家朗和他的教練，她指自己和很多市民一樣，透過電視直播緊貼家朗今天的比賽，為他打氣，好讚揚家朗技術出眾，冷靜沉著，在逆境時展現出過人鬥志，為香港創造歷史，讓全港市民引以為傲，又祝願港隊在其他項目繼續盡展所長。財政司司長陳茂波在個人專頁上載和辦公室人員一同看四強比賽直播的相片，稱讚張家朗「好嘢！決賽加油！」政務司司長李家超也在社交網站祝賀張家朗為港爭光，指全港市民以鼓舞的心情看直播為張家朗打氣，見證着歷史性一刻，他心情非常激動，指運動員取得輝煌成績，「都是香港人的驕傲!」 港協暨奧委會副會長霍啟剛接連在社交網站發文，大讚「好勁呀」、「家朗對住勁敵無留手」，又指自己「睇到我手心出汗」，要求全城集氣，一齊見證歷史時刻。