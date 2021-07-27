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﻿港女劍今早戰團體半準決賽

2021-07-27 列印
江旻憓
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　　東京奧運會踏入第四日賽事，香港代表隊今天出戰五場賽事，包括乒乓球、女子團體重劍、帆船、羽毛球，及男子自由泳等項目。擊劍女子團體銳劍半準決賽今早十時二十五分舉行，港隊將派出江旻憓、朱嘉望、連翊希及佘繕妡，迎戰國家隊的奧運女子重劍冠軍孫一文、朱明葉、林聲及許安琪。江旻憓早前在奧運女子重劍個人賽的八強止步，連聲說對不起，感動不少港人，大家反而為她打氣，但江旻憓與隊友今天考驗不少，面對國家隊多位一號種子選手。

　　今早九時乒乓球女子單打，世界排名十四的杜凱琹會應戰韓國十七歲小將申裕斌；上午約十一時舉行雷射輻射型帆船賽，世界排名一百八十七位的洛雅怡將參加第五及第六場賽事。



　　上午十一時四十分，羽毛球女子單打小組賽，世界排名三十四的張雁宜，將對戰世界排名第七十六的以色列選手波利卡波娃；傍晚約六時，香港首位以「自由泳A標」獲得奧運資格的男泳手何甄陶，則會出戰男子一百公尺自由式游泳預賽，排在第四組出賽。
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