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奧斯卡三項鐵人賽　排33名創港最佳成績

2021-07-27 列印
　　東京奧運三項鐵人賽事昨早舉行，二十一歲港將奧斯卡以一小時四十八分五十五秒完成賽事，在五十一位選手中排名三十三，超越前輩李致和創下的港隊奧運戰績。

　　三項鐵人賽先是完成首一千五百米游泳，然後再踩四十公里單車賽，到最後十公里跑步。今屆由挪威選手保明菲特以一小時四十五分零四秒封王，銀牌及銅牌分別由英國及紐西蘭選手奪得。



　　另外，東奧賽會在今屆三項鐵人賽出現罕見失誤，游泳項目開始時，浮台上有一半選手被海上一艘摩打艇阻擋，無法下水。會方即時派員攔截已下水的選手，比賽在十分鐘後從新開始。

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