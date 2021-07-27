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滑浪風帆陳晞文暫列第八位

2021-07-27 列印
■陳晞文昨以總排名第八位完成賽事。
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　　東京奧運滑浪風帆昨天舉行次日賽事，港將陳晞文表現回勇，在三場女子RS：X比賽中分別以第五、第七及第六名衝線，扣除最差成績一場之後，以總排名第八位完成賽事。賽場江之島昨日的風速較大，陳晞文表現比起首日賽事更好，在三場比賽中分別以第五、第七及第六名衝線，以總排名第八位完成賽事。男將鄭俊樑在次天RS：X賽事以第十二名、第九名及第十一名完賽，總排名仍維持在第八位。風帆賽事在周二是休息日，周三及周四再有六場賽事，男、女子組總排名前十位才可以進入獎牌賽。另外，洛雅怡參加女子激光雷射型帆船賽次日賽事，暫時總排名為三十五位。



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