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華裔麥妮爾百米蝶泳為加奪首金

2021-07-27 列印
麥妮爾
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　　東京奧運女子一百米蝶泳決賽昨日舉行，被視為大熱門的中國選手張雨霏於首五十米取得領先，但加拿大的麥妮爾後來居上，以五十五秒五九，僅零點○五秒之差壓倒張雨霏，奪得金牌，這亦是加拿大在今屆賽事的首面金牌。

一歲時獲加夫婦領養



　　麥妮爾長了一副亞洲面孔，原來她的親生父母都是中國人，出生於江西九江，麥妮爾一歲時被加拿大倫敦市一個家庭收養，養父麥克尼爾是一名老師，養母麥克奈爾是家庭醫生。

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