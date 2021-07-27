馬仔唞暑又不能外遊，最佳娛樂當然就是看奧運會的直播，在東京舉行幾乎是沒有時差，加上政府購入了轉播權，所以坊間絕大部份電視台都有免費提供直播，家庭觀眾當可各適其適，選擇喜歡看的運動節目。 每一屆奧運會都會有一個運動項目被剔走，然後加入一些新項目。在東京奧運新加的項目中，小弟最喜歡就是三對三籃球賽。 這個由街頭打入奧運大舞台的運動，速度感十足，採用十二分鐘賽制，幾乎沒有一刻可以放慢下來，對球員的體力需求極大，甚至尤高於技術水平。 對於喜歡賽馬的人來說，這種快上快落的比賽看得寧舍過癮，和乒乓球比賽不相伯仲，大家記緊留意今明兩天的半準決賽和明天決賽了。 朱鎮輝

2021-07-27