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美股中段升32點

2021-07-27 列印
　　港股昨日大跌過千一點，但外圍投資氣氛未受嚴重影響，美股個別發展，杜指中段報三五○九四點，升三十二點；納指則報一四八四四點，升七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點二五港元，升零點九港元；騰訊則見四百八十三點○五港元，跌六點九五港元。



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