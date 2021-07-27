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東奧增16人染疫 菅義偉支持度跌至34%

2021-07-27 列印
東奧增16人染疫 菅義偉支持度跌至34%
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　　東京奧運進行期間，昨日再有十六名人員受感染，其中包括三名運動員，自月初以來，病例累計增至一百四十八人。此外，日本首相菅義偉的支持度下滑九個百分點至百分之三十四，是他去年九月上任以來的最低水平。

　　東京奧組委表示，十六名確診人員中，有三人是海外抵日的奧運運動員。路透社報道指，荷蘭划船奧運代表團二十一歲單人雙槳選手弗羅林、荷蘭划船隊教練維爾東克舒特及一名工作人員早前相繼確診，為此荷蘭划船代表隊同意與他隊隔離。



　　今次調查由日經新聞在本月二十三日至二十五日舉行，當中三成一人指奧運會應取消或再次推遲。菅義偉原本希望趁東奧進行「奧運外交」，但由於疫情擴大，導致許多政要未有訪日。

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